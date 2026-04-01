Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe ministro grego da Defesa

ABU DHABI, 31 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o ministro da Defesa da Grécia, Nikos Dendias.

Durante o encontro, Dendias transmitiu as saudações do primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, e seus votos de continuidade de segurança e prosperidade aos Emirados Árabes Unidos.

A reunião abordou a cooperação entre os dois países e formas de fortalecer as relações, especialmente na área de defesa.

Os dois lados também discutiram a situação na região em meio à escalada militar em curso e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regional e internacional, além da agressão terrorista iraniana contínua contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, incluindo ataques contra civis e infraestruturas civis.

Dendias reiterou a condenação da Grécia a essas ações, afirmando que representam uma violação da soberania e do direito internacional e comprometem a segurança e a estabilidade regional.