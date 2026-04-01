Al Musharakh, dos Emirados, é nomeado para o Grupo Consultivo do Conselho de Direitos Humanos

GENEBRA, 1º de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos foram nomeados para integrar o Grupo Consultivo do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, representando o grupo Ásia-Pacífico.

A nomeação de Jamal Al Musharakh, representante permanente dos Emirados Árabes Unidos junto às Nações Unidas e a outras organizações internacionais em Genebra, reflete a posição do país e a confiança da comunidade internacional em seu papel na promoção e proteção dos direitos humanos, além de reforçar sua presença institucional nos mecanismos do Conselho.

O Grupo Consultivo é um componente importante do trabalho do Conselho de Direitos Humanos, com papel central na prestação de assessoria, especialmente na seleção e nomeação de titulares de mandatos dos Procedimentos Especiais. Também apresenta recomendações ao presidente do Conselho.

O grupo é composto por cinco membros indicados pelos grupos regionais, com mandato de um ano, correspondente ao período 2026–2027.