Presidente dos Estados Unidos diz que operações militares no Irã podem terminar em até três semanas

WASHINGTON, 1º de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país pode encerrar as operações militares no Irã em um prazo entre duas e três semanas.

Em declarações a jornalistas na Casa Branca nesta terça-feira (31/03), Trump disse que um acordo com Teerã não é condição para o fim do conflito, acrescentando que o novo prazo representa uma extensão em relação à estimativa anterior da Casa Branca, que previa duração de quatro a seis semanas.

O presidente dos Estados Unidos afirmou que o país já atingiu seu principal objetivo de impedir o Irã de obter armas nucleares. Disse ainda que a recente mudança no sistema iraniano não fazia parte dos objetivos planejados.

Trump acrescentou que Washington mantém negociações com Teerã e classificou como positiva a participação de autoridades iranianas em conversas para um possível acordo, ressaltando, no entanto, que a ausência de entendimento não impedirá o fim da guerra.