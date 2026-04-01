Autoridade de Aviação Civil do Kuwait diz que drones iranianos atingiram depósitos de combustível no Aeroporto Internacional do país

KUWAIT, 1º de abril de 2026 (WAM) — O Aeroporto Internacional do Kuwait foi alvo nesta quarta-feira (01/04) de ataques com drones lançados pelo Irã e por grupos aliados, que atingiram diretamente depósitos de combustível da Kuwait Aviation Fuelling Company (KAFCO), provocando um incêndio de grandes proporções e danos materiais significativos, sem registro de vítimas.

Segundo a agência oficial Kuwait News Agency (KUNA), o porta-voz da Direção-Geral de Aviação Civil, Abdullah Al-Rajhi, informou que equipes de emergência e autoridades competentes iniciaram imediatamente a resposta ao incidente.