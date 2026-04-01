Ministério da Defesa do Qatar intercepta dois mísseis de cruzeiro; terceiro atinge petroleiro sem vítimas

DOHA, 1º de abril de 2026 (WAM) — O Qatar informou que foi alvo nesta quarta-feira (01/04) de três mísseis de cruzeiro lançados do Irã.

Em comunicado divulgado pela agência oficial Qatar News Agency (QNA), o Ministério da Defesa afirmou que as forças armadas interceptaram dois dos mísseis, enquanto o terceiro atingiu um petroleiro arrendado pela QatarEnergy em águas territoriais do país.

O ministério acrescentou que foram adotadas medidas imediatas e estabelecida coordenação com as autoridades competentes para evacuar a embarcação, que tinha 21 tripulantes a bordo, sem registro de vítimas.