Autoridade de Eletricidade, Água e Gás de Sharjah atende mais de 8.300 ocorrências durante condições climáticas recentes

SHARJAH, 1º de abril de 2026 (WAM) — A Autoridade de Eletricidade, Água e Gás de Sharjah (SEWA, na sigla em inglês) informou que suas equipes técnicas atenderam mais de 8.300 ocorrências durante o período recente de condições climáticas adversas, garantindo resposta rápida e precisa.

A autoridade destacou que a atuação foi baseada em planos preventivos ativados antes da chegada do mau tempo, incluindo o aumento do nível de prontidão, operação contínua das salas de controle e reforço da coordenação entre departamentos.

As equipes técnicas foram distribuídas de forma estratégica, com base em mapas geográficos detalhados, para assegurar resposta rápida aos incidentes registrados.

As ocorrências variaram de falhas técnicas simples a problemas causados pelo acúmulo de água, todos resolvidos de forma imediata por equipes especializadas equipadas com ferramentas e tecnologias avançadas.

A SEWA ressaltou o papel dos sistemas de monitoramento e controle na melhoria da capacidade de resposta, por meio do acompanhamento em tempo real dos indicadores de desempenho da rede e da detecção de falhas ou variações, o que permitiu a mobilização precisa das equipes de campo e a redução dos tempos de resposta e recuperação.

A autoridade também destacou a integração dos canais de atendimento ao público, com registros recebidos por meio do call center, aplicativo e site oficial, todos gerenciados por um sistema unificado.

A SEWA orientou a população a verificar a origem de eventuais interrupções antes de registrar ocorrências e a seguir as diretrizes de segurança durante condições climáticas adversas, utilizando canais oficiais para emergências.

A entidade afirmou que a eficiência da resposta reflete investimentos contínuos em infraestrutura, capacitação técnica e adoção de sistemas inteligentes para gestão das redes. Segundo a autoridade, essas medidas reforçam a capacidade de enfrentar desafios e garantir a prestação de serviços confiáveis e sustentáveis, em linha com padrões internacionais.