União Europeia pede garantia de segurança da força da ONU no Líbano

BRUXELAS, 1º de abril de 2026 (WAM) — A União Europeia pediu a garantia da segurança da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil, na sigla em inglês) após a morte de três de seus integrantes.

Em declaração conjunta, os ministros das Relações Exteriores de Bélgica, Croácia, Chipre, França, Grécia, Itália, Malta, Holanda, Portugal e Reino Unido, além do alto representante da União Europeia, instaram todas as partes a assegurar, em todas as circunstâncias, a segurança do pessoal e das instalações da Unifil, em conformidade com o direito internacional.

“Reafirmamos nosso firme apoio ao mandato da Unifil no sul do Líbano e pedimos que os canais de coordenação permaneçam abertos. Condenamos veementemente todos os ataques recentes contra contingentes da Unifil, que provocaram baixas inaceitáveis entre os integrantes da missão nos últimos dias”, afirmou a declaração.

Os ministros também pediram a Israel que evite uma nova escalada do conflito, incluindo a realização de uma operação terrestre em território libanês.