Emirados Árabes Unidos reafirmam acolhimento da comunidade iraniana como parte integrante de seu tecido social diverso

ABU DHABI, 2 de abril de 2026 (WAM) — O Ministério das Relações Exteriores afirmou em comunicado que os Emirados Árabes Unidos abrigam uma comunidade iraniana respeitada e valorizada, que constitui parte integrante do tecido social do país e que contribui para sua diversidade e abertura.

O país reúne mais de 200 nacionalidades, o que reflete seu compromisso contínuo com os valores de convivência e tolerância, além de sua dedicação a todos os que vivem em seu território.

Nesse contexto, o ministério destacou que, diante de informações imprecisas divulgadas pela mídia sobre o status de residência da comunidade iraniana, os Emirados Árabes Unidos asseguram aos residentes que sua atuação institucional segue procedimentos e marcos bem estabelecidos, que garantem a segurança e o bem-estar de todos os membros da sociedade, sem exceção.

O Ministério das Relações Exteriores reiterou o compromisso do país em promover um ambiente seguro e estável, baseado no Estado de Direito, assegurando a proteção dos direitos de todos os residentes e refletindo seus valores duradouros de tolerância e convivência.