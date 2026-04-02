Centro Nacional de Meteorologia prevê chuva isolada e nevoeiro matinal nos Emirados Árabes Unidos até 6 de abril

ABU DHABI, 2 de abril de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê um período de instabilidade climática nos Emirados Árabes Unidos até 6 de abril e orienta os moradores a se prepararem para mudanças nas condições do tempo, incluindo chuva e redução da visibilidade.

A previsão indica céu de claro a parcialmente nublado, com pancadas de chuva leves a moderadas em alguns momentos, especialmente em áreas costeiras, no norte e no leste do país.

Motoristas devem redobrar a atenção nas primeiras horas da manhã, já que a alta umidade pode favorecer a formação de nevoeiro ou névoa em estradas do interior.

As temperaturas devem variar ao longo da semana, enquanto ventos de noroeste podem ganhar intensidade em alguns períodos, com velocidades de até 45 km/h e possibilidade de poeira em suspensão. As condições do mar no Golfo Árabe devem variar de moderadas a agitadas, enquanto no Mar de Omã tendem a permanecer, em geral, calmas.