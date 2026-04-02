Emirados Árabes Unidos participam de reuniões do Comitê de Facilitação da Organização Marítima Internacional

LONDRES, 2 de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos participaram da 50ª sessão do Comitê de Facilitação da Organização Marítima Internacional (IMO, na sigla em inglês), realizada com a participação de Estados-membros e organizações internacionais relevantes.

A participação reflete o compromisso do país em fortalecer seu papel ativo no desenvolvimento do sistema global de transporte marítimo e em apoiar esforços internacionais voltados a aumentar a eficiência, a segurança e a sustentabilidade das operações marítimas.

Durante as reuniões, Mohamed Khamis Al Kaabi, representante permanente dos Emirados Árabes Unidos junto à IMO e vice-presidente do comitê, destacou a importância de reforçar a segurança da navegação marítima, especialmente diante dos desafios enfrentados pela região. Ele também saudou as medidas adotadas pelo comitê para reafirmar a declaração emitida pelo Conselho da IMO durante sua 36ª sessão extraordinária.

O comitê expressou preocupação com o impacto de ataques contra embarcações comerciais e suas consequências para o tráfego marítimo internacional e a segurança dos tripulantes. O grupo defendeu a continuidade da cooperação com as partes interessadas e a adoção de medidas necessárias para desenvolver um marco que fortaleça a segurança marítima, além de atualizações regulares aos Estados-membros sobre a situação no Mar Arábico, no Mar de Omã e na região do Golfo Árabe, especialmente no Estreito de Ormuz.

Em relação ao desenvolvimento da Convenção de Facilitação, o comitê aprovou duas propostas apresentadas pelos Emirados Árabes Unidos, com base em lições aprendidas durante a pandemia de COVID-19. As propostas incluem medidas para facilitar a troca de tripulações, ampliar a oferta de vacinação por meio de programas nacionais e garantir acesso a cuidados médicos durante emergências de saúde pública de importância internacional. Também preveem o alinhamento do Regulamento Sanitário Internacional, da Organização Mundial da Saúde (OMS), com as disposições da convenção.

Al Kaabi também presidiu o grupo de trabalho responsável por elaborar a resolução do comitê com diretrizes para prevenir o embarque clandestino em navios e definir responsabilidades no tratamento desses casos.

Além disso, participou da revisão do roteiro para navios autônomos de superfície (MASS), dentro do escopo de atuação do comitê.

Os Emirados Árabes Unidos também contribuíram para uma proposta de desenvolvimento de um código não obrigatório sobre cibersegurança marítima, aprovada pelo comitê com a participação dos órgãos técnicos competentes.