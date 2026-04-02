Masdar e TotalEnergies formam joint venture de US$ 2,2 bilhões para acelerar expansão de energia renovável na Ásia

ABU DHABI/PARIS, 2 de abril de 2026 (WAM) — A Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar, empresa global de energia limpa, e a TotalEnergies, companhia global integrada de energia, assinaram um acordo para criar uma joint venture (JV) em partes iguais, no valor de US$ 2,2 bilhões, que reunirá suas operações de energia renovável onshore em nove países da Ásia.

Com o aumento da demanda por eletricidade no continente, a parceria combina capital e expertise para viabilizar a geração de energia renovável na escala e na velocidade necessárias.

Após a conclusão da transação, a joint venture será a única plataforma das duas empresas para desenvolver, construir, possuir e operar projetos onshore de energia solar, eólica e armazenamento em baterias no Azerbaijão, Indonésia, Japão, Cazaquistão, Malásia, Filipinas, Singapura, Coreia do Sul e Uzbequistão.

A joint venture terá uma capacidade de 3 gigawatts (GW) em ativos já operacionais e 6 GW em projetos em estágio avançado de desenvolvimento, com previsão de entrada em operação até 2030. Cada empresa contribuirá com ativos de valor equivalente.

O ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e presidente da Masdar, Sultan Al Jaber, afirmou que os Emirados Árabes Unidos se consolidaram como líder global em energia ao investir de forma consistente e estabelecer parcerias duradouras. Segundo ele, a Masdar exemplifica essa abordagem e já liderou a expansão de energias renováveis na Ásia Central e no Cáucaso, além de manter um portfólio crescente em mercados estratégicos da Ásia-Pacífico.

“A Ásia será o principal motor do crescimento da demanda global por eletricidade nesta década, e essa colaboração com a TotalEnergies vai acelerar nossa atuação no continente, abrindo novas oportunidades para fornecer soluções energéticas competitivas e confiáveis aos nossos parceiros e clientes”, acrescentou Al Jaber.

O CEO da Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi, afirmou que a joint venture reforça a posição de Abu Dhabi como centro global de liderança energética, ao combinar a expertise das duas empresas para impulsionar a expansão das energias renováveis na Ásia. "Para a Masdar, a joint venture fortalece e diversifica nosso portfólio, abrindo novas oportunidades em mercados de alto crescimento, ao mesmo tempo em que incorpora um parceiro alinhado para acelerar o crescimento e gerar valor adicional em nossos mercados atuais", afirmou.

O presidente e CEO da TotalEnergies, Patrick Pouyanné, afirmou que a companhia está satisfeita com a assinatura do acordo com a Masdar, que, segundo ele, reúne dois grandes atores de energia renovável para construir um polo de energia renovável na Ásia. "Isso permitirá combinar as forças de nossas duas empresas para assegurar posições relevantes nesses mercados e criar mais valor do que se atuássemos de forma independente. Este acordo está plenamente alinhado com a estratégia de energia renovável do nosso negócio de energia integrada. Também estamos satisfeitos em aprofundar, nessa área, a relação de longa data entre os Emirados Árabes Unidos e a TotalEnergies”, acrescentou.

A joint venture terá sede no Abu Dhabi Global Market (ADGM) e contará com cerca de 200 funcionários das duas empresas. A equipe de gestão será anunciada posteriormente. A conclusão do acordo depende de aprovações regulatórias e do cumprimento de condições.