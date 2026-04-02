Abu Dhabi sediará terceira edição da Conferência Internacional de Diálogo de Civilizações e Tolerância neste ano

ABU DHABI, 2 de abril de 2026 (WAM) — O emirado de Abu Dhabi sediará a terceira edição da Conferência Internacional de Diálogo de Civilizações e Tolerância, em 2026, alinhada à decisão dos Emirados Árabes Unidos de declarar o ano como o “Ano da Família” e ao compromisso do país com a promoção do diálogo, da tolerância e de sociedades coesas.

O evento será realizado entre 3 e 5 de junho, com o tema “O impacto das novas mídias e da inteligência artificial na família e na comunidade”.

A conferência é organizada pelo Centro de Pesquisa e Estudos dos Emirados, em parceria com a Casa da Família Abraâmica, em Abu Dhabi, e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (EUA), com apoio do Departamento de Convenções e Exposições de Abu Dhabi.

Com base nas edições anteriores, o encontro busca promover os valores de tolerância, convivência e diálogo intercultural em um contexto de rápida transformação digital. Também pretende analisar como as tecnologias de inteligência artificial afetam a família e a sociedade, influenciando a percepção individual e coletiva.

O evento examinará ainda os impactos dessas tecnologias nas relações familiares e na identidade social, especialmente entre os jovens, com ênfase no uso ético para fortalecer a coesão social, preservar valores familiares e combater a desinformação.

A conferência reunirá autoridades governamentais, instituições acadêmicas, organizações internacionais e representantes do setor privado, com o objetivo de ampliar o diálogo entre civilizações, fortalecer o entendimento mútuo e promover os valores de tolerância e convivência em um cenário de transformação digital acelerada.

O encontro também reforça o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com o diálogo global e consolida Abu Dhabi como um polo internacional de convivência digital e colaboração intercultural.

O presidente do conselho do Centro de Pesquisa e Estudos dos Emirados, Abdulla Belhaif Al Nuaimi, afirmou que sediar a conferência reflete o compromisso do país com a proteção da família e com os impactos sociais das novas tecnologias. “Quando gerida com consciência e responsabilidade, a tecnologia se torna uma ferramenta poderosa para fortalecer a coesão social e promover uma cultura de tolerância e convivência”, disse.

O diretor do departamento do Instituto Inter-religioso da Casa da Família Abraâmica, Seppe Verheyen, declarou que a inteligência artificial está cada vez mais presente na forma como as pessoas pensam, se comunicam e se relacionam. “A questão já não é o que a IA pode fazer, mas a que ela deve servir. No centro da inovação devem estar a dignidade humana, a empatia e o respeito mútuo. Em um mundo moldado por algoritmos, são nossos valores compartilhados que devem orientar a tecnologia, garantindo que ela fortaleça as famílias, aprofunde o entendimento entre culturas e sustente a convivência pacífica em nossas sociedades.”

O diretor-geral do centro, Fawaz Habbal, afirmou que a rápida transformação digital está mudando as formas de interação social e exige maior consciência ética e investimento em cultura digital. Ele destacou que investir em cultura digital é essencial para orientar essas mudanças de forma positiva e ampliar a capacidade das sociedades de se adaptar sem perder a coesão em meio a mudanças rápidas.

A conferência abordará temas centrais da transformação digital e seus impactos diretos na família e na sociedade, como a parentalidade digital na era da inteligência artificial, estratégias para promover relações familiares saudáveis e o papel das redes sociais na formação da identidade e dos valores familiares, além dos desafios e oportunidades associados e da relação entre IA e sociedade.

Também discutirá formas de equilibrar inovação e responsabilidade ética, bem como mecanismos para combater a desinformação digital e proteger famílias e comunidades. O encontro analisará ainda os efeitos da inteligência artificial na inteligência emocional e nas relações humanas, além do papel da tecnologia na promoção da tolerância e na construção de sociedades digitais inclusivas.

O evento tratará ainda da ética de conteúdos gerados por inteligência artificial e seus impactos nas famílias, do papel das comunidades virtuais no fortalecimento da coesão familiar e da importância da alfabetização digital para sociedades mais resilientes. Também examinará os efeitos da inteligência artificial e dos jogos digitais na socialização no ambiente familiar.