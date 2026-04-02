Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Turquia, Egito, Indonésia, Paquistão, Arábia Saudita e Qatar divulgam declaração conjunta

ABU DHABI, 2 de abril de 2026 (WAM) — Os ministros das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Turquia, Egito, Indonésia, Paquistão, Arábia Saudita e Qatar condenaram a aprovação, pelo Parlamento israelense (Knesset), de uma lei que permite a aplicação da pena de morte na Cisjordânia ocupada e sua implementação de fato contra palestinos.

As autoridades alertaram para o aumento de práticas israelenses discriminatórias que intensificam um sistema de apartheid e um discurso que nega os direitos inalienáveis e a própria existência do povo palestino no Território Palestino Ocupado.

Os chanceleres afirmaram que a legislação representa uma escalada perigosa, sobretudo por sua aplicação discriminatória contra prisioneiros palestinos, e destacaram que a medida pode agravar as tensões e comprometer a estabilidade regional. Também expressaram profunda preocupação com as condições dos palestinos detidos por Israel e alertaram para riscos crescentes diante de relatos considerados confiáveis de abusos contínuos, incluindo tortura, tratamento desumano e degradante, fome e negação de direitos básicos. Segundo eles, essas práticas refletem um padrão mais amplo de violações contra o povo palestino.

Os ministros reiteraram oposição às políticas israelenses classificadas como racialmente discriminatórias, opressivas e agressivas contra os palestinos. Também destacaram a necessidade urgente de evitar medidas impostas pela potência ocupante que possam intensificar ainda mais as tensões. Eles enfatizaram a importância da responsabilização e pediram o fortalecimento dos esforços internacionais para preservar a estabilidade e evitar nova piora da situação.