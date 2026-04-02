Associação Abu Dhabi Jiu-Jítsu Pro anuncia detalhes do Campeonato Internacional de Barcelona

ABU DHABI, 2 de abril de 2026 (WAM) — A Associação Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro anunciou nesta quinta-feira (2/04) os detalhes do Campeonato Internacional de Barcelona, que será realizado no domingo (6/04), na cidade espanhola, com ampla participação internacional.

O evento, com duração de um dia, ocorrerá no complexo municipal La Marbella e reunirá atletas masculinos e femininos de diferentes faixas etárias, incluindo categorias infantil, juvenil, júnior, adulto e master, tanto no amador quanto no profissional.

O diretor de operações da associação, Zaid Egleton, informou que a pesagem oficial será realizada em dois períodos: das 17h às 19h de sexta-feira (4/04) e das 8h às 9h de sábado (5/04). As competições terão início às 10h, no horário local de Barcelona.

Egleton explicou que o vencedor da categoria profissional receberá 600 pontos no ranking internacional anual, além de premiação em dinheiro, o que reforça a importância técnica do campeonato e atrai atletas de alto nível de diferentes países.

O campeonato integra os esforços de Abu Dhabi para expandir o jiu-jítsu globalmente e consolidar sua posição como um dos principais centros da modalidade, por meio de competições internacionais voltadas à participação e ao desenvolvimento de talentos.

A Federação de Jiu-Jítsu dos Emirados Árabes Unidos e a Associação Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro acumulam resultados relevantes na promoção do esporte em nível global, impulsionadas pelo apoio da liderança do país, que consolidou a modalidade como parte da identidade esportiva nacional.

O jiu-jítsu também contribui para a formação de valores como disciplina, paciência, resistência, autoconfiança e concentração, que passaram a integrar a cultura esportiva dos Emirados Árabes Unidos e reforçam a posição de Abu Dhabi como um dos principais polos mundiais da modalidade.