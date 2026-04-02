Bahrein intercepta e destrói 188 mísseis e 429 drones desde início dos ataques iraniano

MANAMA, 2 de abril de 2026 (WAM) — Os sistemas de defesa aérea das Forças de Defesa do Bahrein (BDF, na sigla em inglês) interceptaram e destruíram 188 mísseis balísticos e 429 drones que tinham como alvo o país desde o início da agressão iraniana.

Em comunicado divulgado pela Agência de Notícias do Bahrein, o comando-geral das forças destacou que o uso de mísseis balísticos e drones contra áreas civis e propriedades privadas representa uma violação flagrante do direito internacional humanitário e da Carta das Nações Unidas. O comunicado acrescentou que os ataques indiscriminados representam uma ameaça direta à paz e à segurança regionais.