DUBAI, 2 de abril de 2026 (WAM) — A 23ª edição do Campeonato Internacional de Cavalos Árabes de Dubai 2026 começa na sexta-feira (04/04) e segue até sábado (05), no Dubai World Trade Centre, com a participação de 155 cavalos de 12 países.

O Comitê Organizador de Eventos e Campeonatos de Cavalos Árabes, em coordenação com o Dubai World Trade Centre, informou que os preparativos foram concluídos, com equipes técnicas e administrativas mobilizadas e estrutura pronta para receber proprietários, tratadores e público.

A competição reúne haras e criadores de destaque, tanto locais quanto internacionais, e reforça seu status como um dos principais eventos de morfologia de cavalos árabes do mundo, com premiação total de US$ 4 milhões.

O primeiro dia será dedicado às rodadas preliminares das fêmeas, com 63 animais distribuídos em quatro baterias, algumas divididas nas categorias A e B.

Um painel de nove juízes de sete países acompanhará as provas, garantindo transparência e o cumprimento dos padrões internacionais do evento.

O diretor-geral do campeonato, Qusai Obeidallah, afirmou que a participação cresceu em relação ao ano passado, quando 124 cavalos de oito países competiram. “O número de cavalos aumentou cerca de 25%, enquanto o de países participantes cresceu 50%.”

Obeidallah acrescentou que as inscrições seguem um sistema de qualificação baseado em competições internacionais, com cerca de 40 a 50 cavalos entre os mais bem classificados no ranking mundial.