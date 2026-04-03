Kuwait anuncia interceptação de ataques com mísseis e drones

KUWAIT, 3 de abril de 2026 (WAM) — O Kuwait anunciou que suas defesas aéreas interceptaram ataques com mísseis e drones hostis.

A Agência de Notícias do Kuwait (KUNA, na sigla em inglês) citou o porta-voz do Ministério da Defesa, coronel do Estado-Maior Saud Al-Atwan, que afirmou que os sons de explosões foram resultado da atuação dos sistemas de defesa aérea ao interceptar os ataques.

O Ministério da Defesa do Kuwait também orientou a população a seguir todas as instruções de segurança emitidas pelas autoridades competentes.