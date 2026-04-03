Drones atingem refinaria de Mina al-Ahmadi, no Kuwait; incêndios são registrados, sem feridos

KUWAIT, 3 de abril de 2026 (WAM) — A Corporação de Petróleo do Kuwait informou que a refinaria de Mina al-Ahmadi foi atingida por drones na manhã desta sexta-feira (03/04), provocando incêndios em unidades operacionais, segundo a Agência de Notícias do Kuwait (KUNA, na sigla em inglês). Não houve registro de feridos.

A companhia afirmou que equipes de emergência e combate a incêndios acionaram imediatamente os planos de resposta para conter as chamas e evitar sua propagação.

A empresa acrescentou que todas as medidas preventivas necessárias foram adotadas para garantir a segurança dos funcionários e proteger as instalações.