Sharjah destaca o forte desempenho da segurança alimentar nos Emirados Árabes Unidos

SHARJAH, 3 de abril de 2026 (WAM) — O presidente do Departamento de Agricultura e Pecuária de Sharjah e CEO da Production Establishment (EKTIFA), Khalifa Musabah Al Tunaiji, afirmou que o sistema de segurança alimentar dos Emirados Árabes Unidos alcançou alto nível de desempenho.

Al Tunaiji disse que o departamento e a entidade atuam dentro de uma estrutura nacional mais ampla, sob o Conselho de Segurança Alimentar dos Emirados (EFSC, na sigla em inglês), com trabalho integrado e coordenado com seus membros.

O dirigente destacou a cooperação com os ministérios da Indústria e Tecnologia Avançada, da Economia e Turismo e da Mudança Climática e Meio Ambiente, além do próprio EFSC, na gestão das reservas estratégicas de alimentos por meio de reuniões de coordenação para garantir abastecimento em qualquer circunstância.

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), ele afirmou que o país adota planos proativos de segurança alimentar, tendo demonstrado resiliência durante a pandemia de COVID-19, a crise entre Rússia e Ucrânia e períodos de seca em países fornecedores.

Segundo Al Tunaiji, o país mantém atualmente reservas suficientes de alimentos por até seis meses, incluindo produtos básicos e ração animal, o que garante preparação para emergências.

A autoridade afirmou que a EKTIFA opera em plena capacidade, com produção voltada ao mercado local. A produção de leite atingiu 130 mil litros por dia e deve chegar a 300 mil litros diários até 2029, com capacidade para atender mais de 1 milhão de pessoas. A produção de aves é de 7 mil por dia, com planos de expansão para 16 mil e, posteriormente, entre 25 mil e 26 mil aves diárias.

Al Tunaiji acrescentou que, em linha com as diretrizes do governante de Sharjah, xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, a produção está sendo ampliada com a destinação de novas áreas, o que elevará a produção para entre 25 mil e 26 mil aves por dia.

No segmento de frutas e verduras, o departamento fornece diariamente ao mercado, por meio das fazendas Gheras, produtos sazonais. Al Tunaiji disse ainda que, em implementação das diretrizes do governante, o departamento planeja lançar 140 produtos alimentícios no mercado local neste ano e no próximo, como parte do fortalecimento das cadeias produtivas.

Entre os itens estão laticínios, queijos, manteiga e gorduras animais, em linha com a orientação de substituir óleos vegetais hidrogenados por gorduras naturais, além de produtos de panificação.

Al Tunaiji afirmou que os produtos orgânicos da EKTIFA têm preços competitivos para ampliar o acesso dos consumidores.

Entre os lançamentos previstos estão leite com alto teor de proteína, voltado a atletas, com 43% de proteína natural, frente a 34% disponíveis atualmente no mercado, além de iogurte grego.

O dirigente destacou a criação de fábricas de queijo, manteiga, ghee, ketchup, extrato de tomate e geleias, com uso de insumos produzidos dentro do próprio sistema da EKTIFA, o que reforça a economia circular e o valor nutricional. Afirmou que o abatedouro e a planta de processamento de aves estão em fase final de construção e devem entrar em operação até o fim de maio, junto com uma fábrica de ração quase concluída.

Al Tunaiji também mencionou o projeto Hasad, desenvolvido com agricultores locais, voltado à agricultura contratual para organizar a produção e distribuição, evitar excesso de oferta e garantir preços justos.