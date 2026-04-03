Conselho de Segurança da ONU destaca necessidade da segurança marítima e liberdade de navegação

NOVA YORK, 3 de abril de 2026 (WAM) — O Conselho de Segurança da ONU destacou a necessidade de cumprir o direito internacional, incluindo a garantia da segurança marítima e da liberdade de navegação em rotas estratégicas, consideradas essenciais para a estabilidade econômica global e a segurança energética.

A posição consta de comunicado presidencial aprovado após reunião sobre a cooperação entre as Nações Unidas e a Liga dos Estados Árabes, em meio a alertas sobre o aumento das tensões na região.

O Conselho defendeu a intensificação dos esforços internacionais e regionais para fortalecer o diálogo multilateral e avançar em soluções políticas voltadas à paz duradoura. O órgão também ressaltou a importância de ampliar a coordenação entre a ONU e a Liga Árabe para enfrentar os desafios de segurança na região e melhorar a resposta a crises.

O comunicado apontou convergência de objetivos entre as duas organizações, especialmente no apoio a soluções políticas para conflitos, e classificou a cooperação como essencial para a manutenção da paz e da segurança internacionais.

O Conselho pediu maior articulação em ações de prevenção de conflitos, construção da paz e recuperação pós-conflito, inclusive com apoio técnico e financeiro. O órgão voltou a defender a redução das tensões em zonas de conflito, a proteção de civis e de infraestrutura e o acesso humanitário sem restrições, além de enfatizar a implementação do plano de resolução do conflito em Gaza adotado em 29 de setembro de 2025.

O Conselho saudou a continuidade da coordenação institucional entre a ONU e a Liga Árabe, incluindo reuniões regulares, e mencionou um encontro previsto em Genebra em julho de 2026 para aprofundar a cooperação. Também reconheceu o papel dos países árabes em operações de paz e a contribuição do escritório de ligação da ONU junto à Liga Árabe, no Cairo, especialmente no apoio à participação de mulheres e jovens em iniciativas de paz.

Por fim, destacou a necessidade de ampliar a cooperação no combate a ameaças transnacionais, como terrorismo e crime organizado, e saudou o reforço da coordenação com o Escritório das Nações Unidas de Combate ao Terrorismo.