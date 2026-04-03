Fluxo diário de importação de alimentos segue normal, afirma ministro da Economia

AL AIN, 3 de abril de 2026 (WAM) — O ministro da Economia e Turismo e presidente do Comitê Supremo de Proteção ao Consumidor, Abdulla bin Touq Al Marri, afirmou que o abastecimento de alimentos e a proteção dos consumidores são prioridades nacionais nos Emirados Árabes Unidos, de acordo com as diretrizes da liderança do país.

Segundo ele, o fluxo diário de importação de alimentos segue normal, com estoques suficientes em armazéns e pontos de venda, sem sinais de escassez ou interrupções no abastecimento, o que reflete a alta capacidade das cadeias de suprimento e a eficiência das reservas estratégicas no país.

A declaração foi feita após visita ao mercado de frutas e verduras de Al Ain, onde o ministro avaliou a disponibilidade de produtos a preços justos, o cumprimento de práticas comerciais e o funcionamento das cadeias de abastecimento, com o objetivo de reforçar a estabilidade do mercado e garantir o atendimento das necessidades dos consumidores em diferentes cenários.

A visita integra uma série de inspeções realizadas pelo ministro para acompanhar as condições do mercado nos Emirados Árabes Unidos. A iniciativa faz parte dos esforços para fortalecer as reservas estratégicas e assegurar a disponibilidade de bens essenciais, especialmente alimentos, além de manter a continuidade das cadeias de suprimento, garantir o cumprimento das normas de proteção ao consumidor e assegurar transparência de preços.

O ministro também pediu que os consumidores comprem de acordo com suas necessidades e evitem o consumo excessivo, que pode gerar desperdício e pressionar os preços.

Al Marri afirmou que o país dispõe de infraestrutura avançada e de uma rede logística robusta, capazes de proteger as cadeias de abastecimento essenciais desde o início da crise, particularmente de alimentos, produtos médicos e industriais. “Isso se tornou possível com a ativação de rotas alternativas e o desenvolvimento do sistema de estoques estratégicos, que funciona como uma rede integrada e flexível, capaz de redirecionar suprimentos com eficiência em prazos reduzidos.”

Desde o início da crise, o Ministério da Economia e Turismo, em cooperação com departamentos econômicos locais, realizou cerca de 12.284 ações de fiscalização em mercados do país. As operações identificaram 249 infrações — principalmente aumentos injustificados de preços — e resultaram na emissão de 905 advertências a comerciantes, fornecedores e estabelecimentos.