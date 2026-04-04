Parlamento Árabe condena ataques iranianos contra Al Ajban e instalações de gás em Habshan

CAIRO, 4 de abril de 2026 (WAM) — O presidente do Parlamento Árabe, Mohammed Ahmed Al Yamahi, condenou com veemência os ataques iranianos classificados como graves que resultaram na queda de destroços na área de Al Ajban, ferindo vários civis. Ele também condenou a agressão contra as instalações de gás de Habshan, que deixou um morto e outros civis feridos.

Al Yamahi afirmou que esses ataques iranianos classificados como flagrantes, que atingiram áreas civis e infraestrutura vital, representam uma violação do direito internacional. Segundo ele, as ações constituem uma ameaça direta à vida de civis e uma escalada perigosa que compromete a segurança e a estabilidade regionais.

O presidente do Parlamento Árabe pediu à comunidade internacional, liderada pelo Conselho de Segurança da ONU, que assuma suas responsabilidades políticas, legais e morais e adote uma posição firme para interromper os ataques. Reafirmou a solidariedade do Parlamento Árabe com os Emirados Árabes Unidos e outros países que enfrentam agressões semelhantes.

Al Yamahi destacou o apoio do Parlamento às medidas adotadas pelos Emirados Árabes Unidos para proteger sua segurança, preservar a estabilidade e garantir sua soberania e integridade territorial.