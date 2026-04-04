Presidente dos Emirados Árabes Unidos discute cooperação e situação regional com líder da República Democrática do Congo

ABU DHABI, 4 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, em visita de trabalho ao país.

Durante o encontro, os dois líderes discutiram a cooperação bilateral, com foco nas áreas econômica e de desenvolvimento, além de oportunidades para ampliar a parceria de forma a atender às prioridades de desenvolvimento e aos interesses mútuos, no âmbito do Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre os dois países. A reunião também abordou os desdobramentos no Oriente Médio e suas graves implicações para a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.

Tshisekedi reiterou a condenação à continuidade da agressão terrorista iraniana contra civis e infraestruturas civis nos Emirados Árabes Unidos e em outros países da região e afirmou que essas ações representam uma violação da soberania e do direito internacional, além de comprometer a paz e a segurança regionais.

O presidente da República Democrática do Congo também reafirmou a solidariedade de seu país com os Emirados Árabes Unidos em relação às medidas adotadas para defender sua segurança, preservar a estabilidade e garantir a integridade territorial e a proteção da população.

O xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e Coexistência; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos; e o xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, além de outros ministros e autoridades, participaram do encontro.

Félix Tshisekedi chegou anteriormente aos Emirados Árabes Unidos, quando foi recebido pelo xeique Shakhboot bin Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Estado.