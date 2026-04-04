Defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos interceptam 23 mísseis balísticos e 56 drones

ABU DHABI, 4 de abril de 2026 (WAM) — As defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos interceptaram 23 mísseis balísticos e 56 drones lançados do Irã.

Desde o início dos ataques iranianos classificados como flagrantes, os sistemas de defesa do país já interceptaram 498 mísseis balísticos, 23 mísseis de cruzeiro e 2.141 drones.

Os ataques resultaram na morte de dois integrantes das Forças Armadas em serviço, além de um civil marroquino contratado pelas forças, e de outras 10 pessoas de nacionalidades paquistanesa, nepalesa, bengalesa, palestina, indiana e egípcia.

Ao todo, 217 pessoas ficaram feridas, com lesões que variam de leves a graves. Entre os feridos há cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia, Palestina, Gana, Indonésia, Suécia, Tunísia, Marrocos e Rússia.