Emirados Árabes Unidos condenam com veemência atos de vandalismo e ataque à sua embaixada em Damasco

ABU DHABI, 4 de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os atos de tumulto, tentativa de vandalismo e ataques contra sua embaixada e a residência do chefe da missão em Damasco, na Síria.

O país reiterou sua rejeição categórica a esses atos, incluindo os dirigidos contra seus símbolos nacionais.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores destacou a necessidade de proteger instalações diplomáticas, missões e seus funcionários, conforme o direito internacional e normas vigentes, especialmente a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que garante a inviolabilidade das sedes diplomáticas e a proteção do pessoal.

Os Emirados Árabes Unidos pediram às autoridades da Síria que cumpram suas obrigações de proteger a embaixada e seu pessoal, investiguem as circunstâncias dos ataques, evitem sua repetição e adotem todas as medidas legais necessárias para responsabilizar os autores.