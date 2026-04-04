Conselho de Cooperação do Golfo condena tentativa de vandalismo contra embaixada dos Emirados Árabes Unidos na Síria

RIAD, 4 de abril de 2026 (WAM) — O Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) condenou os tumultos, ataques e a tentativa de dano ao patrimônio que tiveram como alvo a embaixada dos Emirados Árabes Unidos e a residência do chefe da missão em Damasco, na Síria.

Em comunicado divulgado neste sábado (04/04), o secretário-geral do CCG, Jasem Mohamed Albudaiwi, destacou a importância de as autoridades sírias responsabilizarem os envolvidos nos ataques e no desrespeito aos símbolos nacionais dos Emirados Árabes Unidos. Ele também defendeu o reforço da proteção de edifícios diplomáticos e do pessoal das embaixadas, conforme convenções e protocolos que regem a atividade diplomática.