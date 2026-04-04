Classificação Aa2 dos Emirados Árabes Unidos é mantida com perspectiva estável após revisão da Moody’s

ABU DHABI, 4 de abril de 2026 (WAM) — O Ministério das Finanças informou que a agência de classificação de risco Moody’s concluiu, em 30 de março de 2026, a revisão periódica da nota de crédito dos Emirados Árabes Unidos, mantida em Aa2 com perspectiva estável.

Segundo o ministério, a manutenção da classificação reflete a confiança global na solidez da economia do país e na sustentabilidade de suas políticas fiscais, mesmo diante de tensões geopolíticas na região.

A Moody’s esclareceu que a revisão não constitui uma ação de classificação de crédito, mas faz parte do monitoramento contínuo do perfil de crédito do país com base em desenvolvimentos recentes e metodologias aplicáveis.

O relatório destacou como principais pontos fortes a elevada renda per capita, a robustez institucional e a eficácia das políticas públicas voltadas à diversificação econômica e à competitividade. Também ressaltou o baixo nível de endividamento do governo federal e sua sólida posição financeira, apoiada por reservas acumuladas ao longo de anos de superávits orçamentários.

O ministro de Estado para Assuntos Financeiros, Mohamed bin Hadi Al Hussaini, afirmou que a manutenção da nota e da perspectiva estável reflete a solidez institucional do país e seu histórico de governança e formulação de políticas eficazes. Al Hussaini afirmou que a posição fiscal dos Emirados Árabes Unidos se baseia no baixo nível de endividamento e na manutenção consistente de orçamentos equilibrados, o que reforça a resiliência diante de desafios regionais e globais.

O ministro acrescentou que a perspectiva estável confirma a robustez do perfil de crédito soberano, sustentado por reservas fiscais significativas e gestão financeira prudente, permitindo ao país lidar de forma eficaz com os desdobramentos regionais em curso.

Al Hussaini afirmou ainda que a manutenção da classificação reflete a solidez dos fundamentos fiscais e a eficácia das políticas econômicas, baseadas em diversificação, disciplina fiscal e sustentabilidade. Ele acrescentou que a manutenção de classificações elevadas atesta o desempenho integrado do governo e seu planejamento estratégico de longo prazo, reforçando a posição dos Emirados Árabes Unidos como um polo econômico global confiável e resiliente.

O ministro também destacou os esforços do Ministério das Finanças para aprimorar a gestão das finanças públicas, apoiar o crescimento de setores produtivos e desenvolver a curva soberana de rendimentos em dirhams, ampliando a transparência e a atratividade do país nos mercados internacionais. Ele declarou que a revisão reforça a confiança no ambiente de investimentos dos Emirados Árabes Unidos e evidencia a capacidade do país de manter estabilidade econômica em diferentes cenários.

A revisão mais recente reflete o avanço contínuo dos Emirados Árabes Unidos na ampliação das receitas não petrolíferas e no fortalecimento de sua agenda de diversificação econômica. Também reconhece a eficácia do arcabouço de gestão de riscos do país e seu compromisso com políticas financeiras prudentes, que sustentam a estabilidade econômica e o crescimento sustentável.

A Moody’s indicou que o perfil de crédito do país permanece resiliente, mesmo diante das tensões geopolíticas regionais, sustentado por reservas fiscais robustas e forte base institucional.

A S&P Global Ratings também reafirmou, em 6 de março de 2026, a classificação soberana dos Emirados Árabes Unidos em AA/A-1+ para moedas local e estrangeira, com perspectiva estável, destacando a solidez das finanças públicas e o elevado nível de reservas fiscais e externas, que oferecem flexibilidade de política econômica para lidar com desdobramentos geopolíticos e desafios econômicos, ao mesmo tempo em que reforçam a confiança dos investidores e a posição dos Emirados Árabes Unidos como um destino estável e atraente para o capital global.