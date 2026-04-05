Kuwait condena ataques à embaixada e missão dos Emirados Árabes Unidos na Síria

KUWAIT, 5 de abril de 2026 (WAM) — O Ministério das Relações Exteriores do Kuwait condenou os tumultos e ataques contra a embaixada dos Emirados Árabes Unidos e a residência do chefe da missão em Damasco.

Em comunicado divulgado pela Agência de Notícias do Kuwait (KUNA, na sigla em inglês), o ministério também condenou a violação das missões diplomáticas e afirmou que ataques a instalações diplomáticas constituem violação do direito internacional e da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas.

O ministério pediu a responsabilização dos autores e a adoção de medidas para evitar a repetição desses atos. E reiterou ainda sua solidariedade e apoio aos Emirados Árabes Unidos na proteção de sua segurança e estabilidade.