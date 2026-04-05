Bahrein condena ataque à embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Damasco

MANAMA, 5 de abril de 2026 (WAM) — O Bahrein condenou os atos de tumulto, ataques e tentativa de vandalismo contra a embaixada dos Emirados Árabes Unidos e a residência do chefe da missão na capital síria, Damasco.

O país também condenou as ações associadas consideradas inaceitáveis, incluindo aquelas que violaram símbolos nacionais, classificando-as como uma violação flagrante do direito internacional e das normas vigentes.

Em comunicado divulgado pela Agência de Notícias do Bahrein (BNA, na sigla em inglês), o Ministério das Relações Exteriores reafirmou a solidariedade do país com os Emirados Árabes Unidos e destacou a necessidade de garantir a proteção de instalações diplomáticas e de seu pessoal, conforme a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961.

O ministério também manifestou apoio à segurança e à estabilidade da Síria e às medidas adotadas para responsabilizar os autores dos ataques. O texto destacou a importância de preservar as relações entre os dois países e promover a segurança e a estabilidade regionais.