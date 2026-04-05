Qatar condena ataques à embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Damasco

DOHA, 5 de abril de 2026 (WAM) — O Qatar condenou os tumultos e ataques contra a embaixada dos Emirados Árabes Unidos e a residência do chefe da missão em Damasco, além da violação da inviolabilidade das missões diplomáticas associada aos incidentes.

Em comunicado divulgado neste sábado (04/04), o Ministério das Relações Exteriores afirmou que ataques a instalações diplomáticas constituem violação flagrante do direito internacional e destacou a necessidade de responsabilizar os autores e evitar a repetição desses atos.

O ministério reiterou a solidariedade do Qatar com os Emirados Árabes Unidos e ressaltou a importância de adotar as medidas necessárias para garantir a proteção das missões diplomáticas e a segurança de seu pessoal, conforme o direito internacional e a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas.