Omã condena ataque à embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Damasco

MASCATE, 5 de abril de 2026 (WAM) — Omã condenou os ataques contra a embaixada dos Emirados Árabes Unidos na capital síria, Damasco.

O país reiterou que ataques a instalações diplomáticas violam o direito internacional e as normas que regem as relações diplomáticas e defendeu o cumprimento integral das convenções internacionais que garantem a proteção de missões e de seu pessoal.

Em comunicado divulgado pela Agência de Notícias de Omã (ONA, na sigla em inglês), o Ministério das Relações Exteriores afirmou sua rejeição categórica a esses atos, que comprometem a segurança das missões diplomáticas, e destacou a importância de respeitar a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e garantir a proteção dessas representações em todos os momentos.