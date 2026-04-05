Presidente dos Emirados Árabes Unidos e primeira-ministra da Itália discutem situação regional e cooperação bilateral

ABU DHABI, 5 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, discutiram os desdobramentos na região e suas graves implicações para a segurança e a estabilidade, além dos impactos sobre a segurança marítima, o fornecimento de energia e a economia global.

O encontro ocorreu durante a visita da primeira-ministra italiana aos Emirados Árabes Unidos.

Os dois discutiram a continuidade da agressão terrorista iraniana contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, incluindo ataques contra civis e infraestruturas civis, destacando que essas ações representam uma violação da soberania, do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.

Giorgia Meloni reiterou a condenação da Itália aos ataques classificados como terroristas e afirmou a solidariedade do país com os Emirados Árabes Unidos em relação às medidas adotadas para proteger sua segurança e soberania e garantir a segurança de seu território e de sua população.

O presidente dos Emirados Árabes Unidos e a primeira-ministra da Itália também discutiram aspectos da cooperação bilateral, especialmente nas áreas econômica e de desenvolvimento. Reafirmaram também o compromisso de fortalecer a parceria estratégica entre os dois países em benefício de suas populações.

O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos; além de ministros e autoridades, participaram do encontro.