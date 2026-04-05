Arábia Saudita condena tumultos e vandalismo contra embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Damasco

RIAD, 5 de abril de 2026 (WAM) — O Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita condenou os tumultos, ataques e a tentativa de vandalismo contra a embaixada dos Emirados Árabes Unidos e a residência do chefe da missão na capital síria, Damasco, além das ações consideradas inaceitáveis contra os símbolos nacionais do país.

Em comunicado divulgado pela Agência de Imprensa Saudita (SPA, na sigla em inglês), o ministério reiterou a rejeição a esses ataques e a todas as formas de violência contra diplomatas e destacou a necessidade de garantir a proteção de missões diplomáticas e de seu pessoal, conforme o direito internacional e as convenções aplicáveis.