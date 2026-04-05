Defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos interceptam 9 mísseis balísticos, 1 míssil de cruzeiro e 50 drones

ABU DHABI, 5 de abril de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa informou que os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos interceptaram neste domingo (05/04) nove mísseis balísticos, um míssil de cruzeiro e 50 drones lançados pelo Irã, sem registro de vítimas ou feridos nas últimas horas.

Desde o início dos ataques iranianos, as defesas aéreas do país já interceptaram 507 mísseis balísticos, 24 mísseis de cruzeiro e 2.191 drones.

Os ataques resultaram na morte de dois integrantes das Forças Armadas em serviço, além de um civil marroquino contratado pelas forças, e de outras 10 pessoas de nacionalidades paquistanesa, nepalesa, bengalesa, palestina, indiana e egípcia.

O número total de feridos desde o início dos ataques chegou a 217 pessoas de diversas nacionalidades, incluindo cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia, Palestina, Gana, Indonésia, Suécia, Tunísia, Marrocos e Rússia.

O Ministério da Defesa afirmou estar plenamente preparado para enfrentar qualquer ameaça e responder de forma firme a qualquer tentativa de comprometer a segurança do país, garantindo a proteção de sua soberania, estabilidade e interesses nacionais.