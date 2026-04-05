Egito condena ataque à missão diplomática dos Emirados Árabes Unidos em Damasco

CAIRO, 5 de abril de 2026 (WAM) — O Egito condenou os atos de tumulto e a tentativa de sabotagem contra a missão diplomática dos Emirados Árabes Unidos e a residência do chefe da missão em Damasco.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores, Emigração e Egípcios no Exterior destacou a necessidade de respeitar o direito internacional e garantir a proteção e a segurança das missões diplomáticas, suas instalações e seu pessoal, conforme a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. O ministério afirmou que qualquer ataque a missões diplomáticas constitui uma violação flagrante do direito internacional.

O Egito reiterou ainda sua solidariedade com os Emirados Árabes Unidos. Ressaltou ainda a importância de adotar as medidas necessárias para garantir a proteção dessas missões, em conformidade com o direito internacional.