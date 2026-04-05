Jordânia condena ataque à embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Damasco

AMÃ, 5 de abril de 2026 (WAM) — A Jordânia condenou neste domingo (05/04) os ataques contra a embaixada dos Emirados Árabes Unidos e a residência do chefe da missão em Damasco, na Síria, além de insultos dirigidos aos símbolos nacionais do país.

A Agência de Notícias Petra citou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores e Expatriados, Fouad Majali, que defendeu a garantia de plena proteção a diplomatas e instalações diplomáticas, conforme o direito internacional e a Convenção de Viena de 1961.