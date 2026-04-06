Dubai South anuncia pacote de apoio a pequenas e médias empresas no Business Park

DUBAI, 6 de abril de 2026 (WAM) — A Dubai South, maior empreendimento urbano planejado com foco em aviação, logística e setor imobiliário, anunciou um pacote flexível de apoio voltado à sua comunidade de pequenas e médias empresas (PMEs) no Business Park, com o objetivo de sustentar o crescimento da base empresarial.

A iniciativa está alinhada ao compromisso do governo de preservar a estabilidade econômica e apoiar empresas em todo o emirado.

O pacote inclui medidas para oferecer alívio financeiro imediato e fortalecer relações de longo prazo com os locatários. Entre elas estão incentivos como períodos de isenção de aluguel vinculados à renovação de contratos, maior flexibilidade no adiamento de pagamentos e isenção de pequenas penalidades administrativas. Além disso, os valores atuais de aluguel serão mantidos para renovações elegíveis durante esse período.

A medida reforça o foco da Dubai South em promover um ambiente resiliente e favorável aos negócios, especialmente para as PMEs, que têm papel central no crescimento econômico e na inovação em Dubai. As ações serão avaliadas e ajustadas continuamente para acompanhar as mudanças nas condições de mercado.

O CEO do grupo Dubai South, Nabil Al Kindi, destacou que as pequenas e médias empresas estão no centro da economia de Dubai e que apoiar sua continuidade e crescimento é uma prioridade. "Esta iniciativa reflete nosso compromisso de oferecer suporte prático e oportuno à comunidade empresarial, ao mesmo tempo em que fortalecemos um ambiente estável para o sucesso de longo prazo. Na Dubai South, seguimos focados em oferecer soluções que gerem valor e estejam alinhadas à visão da liderança de sustentar o dinamismo econômico e reforçar a competitividade de Dubai”, disse.

O Business Park da Dubai South segue atraindo empresas de diversos setores, ao oferecer um ecossistema planejado, com soluções flexíveis de escritórios, serviços integrados e localização estratégica para impulsionar o crescimento dos negócios.