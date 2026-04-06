Emirados Árabes Unidos se tornam referência global na proteção da saúde, diz Gabinete dos Heróis da Linha de Frente

ABU DHABI, 6 de abril de 2026 (WAM) — O Gabinete dos Heróis da Linha de Frente afirmou, por ocasião do Dia Mundial da Saúde, que os Emirados Árabes Unidos estabeleceram um modelo global avançado no desenvolvimento de sistemas de saúde, impulsionado pela visão da liderança do país, que colocou a saúde da população no centro das prioridades nacionais. O país investiu em inovação, pesquisa científica e tecnologias avançadas para garantir diagnósticos precoces e precisos, salvar vidas e melhorar a qualidade de vida.

O órgão explicou que a liderança dos Emirados Árabes Unidos nessa área reflete a transição de um modelo tradicional, baseado no tratamento, para uma abordagem proativa, centrada na prevenção, em diagnósticos inteligentes e na integração de dados de saúde com tecnologias modernas. Segundo o gabinete, esse modelo permite lidar com casos com alta eficiência e reduzir as cargas médica e psicológica sobre pacientes e suas famílias.

O Gabinete dos Heróis da Linha de Frente destacou o papel central dos profissionais de saúde no sucesso desse sistema, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos e equipes de apoio, que atuam na implementação dos protocolos mais recentes de diagnóstico, na prestação de cuidados humanizados e no cumprimento dos mais altos padrões de compromisso profissional, mesmo em casos complexos e críticos.

O órgão afirmou ainda que o Dia Mundial da Saúde representa uma oportunidade para reforçar o compromisso com o investimento nas pessoas, fortalecer a posição dos Emirados Árabes Unidos como polo global de excelência em saúde e consolidar o país como referência ao combinar avanços científicos com uma abordagem centrada no ser humano.