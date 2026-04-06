Príncipe herdeiro de Ras Al Khaimah analisa projetos da RAK Properties em Mina Al Arab

RAS AL KHAIMAH, 6 de abril de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Ras Al Khaimah, xeique Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, afirmou que o emirado avança para reforçar sua posição como destino global de investimento, turismo e qualidade de vida, por meio de projetos estratégicos que seguem altos padrões de qualidade e sustentabilidade.

Mohammed bin Saud se reuniu com Abdulaziz Abdullah Al Zaabi, presidente da RAK Properties, que apresentou atualizações sobre o andamento de projetos-chave desenvolvidos pela empresa na área de Mina Al Arab, principal destino à beira-mar do emirado. O príncipe herdeiro também analisou novos projetos de investimento.

Outros xeiques e autoridades acompanharam Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi na ocasião.