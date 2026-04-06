Autoridade do Mercado de Capitais dos Emirados Árabes Unidos tem CEO reconduzido à presidência do Comitê Regional da África e do Oriente Médio da Organização Internacional das Comissões de Valores

ABU DHABI, 6 de abril de 2026 (WAM) — O CEO da Autoridade do Mercado de Capitais dos Emirados Árabes Unidos, Waleed Saeed Al Awadhi, foi reconduzido à presidência do Comitê Regional da África e do Oriente Médio da Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO, na sigla em inglês) para o mandato de 2026 a 2028.

O comitê, atualmente presidido por Al Awadhi, reúne 41 autoridades reguladoras — sendo 29 membros com direito a voto e 12 membros associados sem direito a voto — na África e no Oriente Médio e atua como uma plataforma central de cooperação regional.

A recondução, por unanimidade, reflete o nível de confiança internacional tanto no dirigente quanto no país, além do reconhecimento do compromisso dos Emirados Árabes Unidos com o desenvolvimento de mercados financeiros transparentes, resilientes e voltados ao futuro.

Sob a liderança de Al Awadhi, o comitê avançou em prioridades como o fortalecimento de estruturas de supervisão e fiscalização e o aprimoramento da cooperação regulatória transfronteiriça.

O novo mandato ocorre em um contexto de desafios crescentes nos níveis regional e internacional e reforça a confiança dos reguladores na capacidade dos Emirados Árabes Unidos de oferecer continuidade e liderança. O movimento também consolida o país como referência na cooperação regulatória e no desenvolvimento dos mercados de capitais, além de reforçar seu papel na formulação de padrões globais.

A recondução reflete a atuação ativa de Al Awadhi na IOSCO e no comitê regional, bem como sua liderança no posicionamento dos Emirados Árabes Unidos como um centro financeiro reconhecido internacionalmente.

Como presidente, ele continuará a representar o comitê no conselho da IOSCO, garantindo que as perspectivas da África e do Oriente Médio sejam consideradas na definição de normas regulatórias globais.

Fundada em 1983, a IOSCO é o principal organismo internacional de definição de padrões para a regulação de valores mobiliários, com mais de 200 membros responsáveis por supervisionar mais de 95% dos mercados financeiros globais.

Nesse contexto, a liderança do comitê regional tem importância estratégica para o avanço da missão da IOSCO de proteger investidores, garantir a integridade dos mercados e promover a estabilidade financeira.

O presidente do conselho da autoridade, Mohamed Al Shorafa, destacou que a recondução sem oposição de Waleed Al Awadhi à presidência do comitê reflete a confiança dos reguladores regionais e internacionais em sua liderança e no arcabouço regulatório dos Emirados Árabes Unidos. "O mandato ocorre em um momento de tensões elevadas e desafios diretos na região, mas o país continua a demonstrar resiliência e capacidade de manter mercados de capitais estáveis e funcionais.”

Segundo ele, a decisão também evidencia a confiança no papel dos Emirados Árabes Unidos na coordenação regional e na manutenção da confiança nos mercados na África e no Oriente Médio.

Diante das mudanças no cenário geopolítico e nos mercados, o comitê deve avançar com novas iniciativas para fortalecer os mercados de capitais e responder a riscos emergentes, além de incentivar a inovação em áreas como ativos digitais e novas estruturas de mercado.

O grupo também deve ampliar ações voltadas ao desenvolvimento de mercados em economias emergentes, à educação de investidores e à promoção de práticas de finanças sustentáveis e capacitação entre os países-membros.