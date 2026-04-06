Defesa do Bahrein intercepta 188 mísseis e 468 drones desde início dos ataques do Irã

MANAMA, 6 de abril de 2026 (WAM) — O Comando-Geral das Forças de Defesa do Bahrein afirmou que as defesas aéreas interceptaram e destruíram 188 mísseis balísticos e 468 drones desde o início dos ataques iranianos.

Em comunicado divulgado pela agência oficial Bahrain News Agency (BNA, na sigla em inglês), o comando afirmou que o uso de mísseis balísticos e drones contra áreas civis e propriedades privadas constitui uma violação flagrante do direito internacional humanitário e da Carta das Nações Unidas.

Segundo o órgão, os ataques indiscriminados representam uma ameaça direta à paz e à segurança regional.