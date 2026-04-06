Ministério da Saúde do Kuwait atende feridos após queda de destroços em área residencial

KUWAIT, 6 de abril de 2026 (WAM) — O porta-voz do Ministério da Saúde do Kuwait, Abdullah Al-Sanad, afirmou nesta segunda-feira (06/04) que a sala central de operações recebeu, ao amanhecer, relatos da queda de destroços em uma área residencial no norte do país, em decorrência de ataques iranianos, com registro de feridos leves, todos em condição estável.

Segundo comunicado divulgado pela agência oficial Kuwait News Agency (KUNA, na sigla em inglês), equipes de emergência atenderam duas mulheres no local, prestando os cuidados necessários sem necessidade de encaminhamento hospitalar, enquanto uma terceira pessoa ferida foi levada ao pronto-socorro do Hospital Jahra para avaliação e tratamento.

O porta-voz informou que o hospital também recebeu outros pacientes que procuraram atendimento por conta própria, elevando para seis o total de casos atendidos — seja no local, por encaminhamento ou por demanda espontânea.

Al-Sanad afirmou que todos os pacientes estão em condição estável e receberam atendimento conforme os protocolos adotados, sem registro de complicações graves.