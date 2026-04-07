ONU pede a partes no Oriente Médio que protejam infraestrutura civil e respeitem o direito internacional

NOVA YORK, 7 de abril de 2026 (WAM) — A Organização das Nações Unidas (ONU) renovou o apelo para que todas as partes envolvidas no conflito no Oriente Médio cumpram o direito internacional na condução das hostilidades e não ataquem infraestrutura civil.

O porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, pediu nesta segunda-feira (06/04) que todos os lados respeitem suas obrigações durante operações militares.

Dujarric afirmou que o secretário-geral da ONU, António Guterres, lembra a todos os atores que a infraestrutura civil, incluindo instalações de energia, deve ser protegida contra ataques. Segundo ele, mesmo quando determinada infraestrutura possa ser considerada um alvo militar, o direito internacional humanitário proíbe ataques que provoquem danos civis excessivos.

O porta-voz informou que a ONU continua discutindo a criação de uma nova força-tarefa para garantir a passagem segura de cargas humanitárias, incluindo fertilizantes e outros materiais essenciais, pelo Estreito de Hormuz.

Dujarric afirmou ainda que Jean Arnault, enviado pessoal do secretário-geral da ONU para o conflito no Oriente Médio, viajará à região nesta terça-feira (07/04).

Mais detalhes sobre o itinerário e os países que serão visitados devem ser divulgados nos próximos dias.