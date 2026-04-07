Transações imobiliárias em Ajman passam de US$ 450 milhões em março

AJMAN, 7 de abril de 2026 (WAM) — O Departamento de Terras e Regulação Imobiliária de Ajman informou que o mercado imobiliário do emirado registrou 938 transações em março, com valor total de 1,66 bilhão de dirhams (US$ 452 milhões).

O diretor-geral do órgão, Omar bin Omair Al Muhairi, afirmou que os números refletem a estabilidade do mercado e a continuidade do desempenho positivo. Al Muhairi disse que a área de Al Amerah registrou o maior valor de vendas, com 185 milhões de dirhams (US$ 50,4 milhões), enquanto o volume total negociado alcançou 1,2 bilhão de dirhams (US$ 326 milhões) em 680 transações.

O diretor acrescentou que o departamento registrou 168 operações de hipoteca, com valor total de 305 milhões de dirhams (US$ 83 milhões). A área de Al Jurf Industrial 3 concentrou o maior valor, com 24,4 milhões de dirhams (US$ 6,6 milhões).

O empreendimento Emirates City liderou a lista dos mais negociados, seguido por City Towers e Ajman One. Entre as áreas, Al Helio 2 ficou em primeiro lugar, seguida por Al Zahia e Al Helio 1.