Câmara de Comércio de Dubai reúne 70 líderes do setor de ouro e joias para fortalecer resiliência

DUBAI, 7 de abril de 2026 (WAM) — A Câmara de Comércio de Dubai, uma das três câmaras que operam sob a estrutura da Dubai Chambers, organizou recentemente uma mesa-redonda com a participação de mais de 70 líderes empresariais de empresas membros do Dubai Jewellery Group.

O encontro teve como foco a análise dos desenvolvimentos mais recentes, o fortalecimento da agilidade do setor e o aumento de sua resiliência diante das atuais condições dos mercados regional e internacional.

A mesa-redonda contou com a presença de Mohammad Ali Rashed Lootah, presidente e CEO da Dubai Chambers, e de Tawhid Abdullah, presidente do Dubai Jewellery Group. O grupo participou de discussões sobre o ambiente operacional atual do setor de ouro e joias em Dubai e explorou soluções práticas para enfrentar desafios.

O encontro também destacou os esforços contínuos para apoiar a comunidade empresarial e proteger seus interesses, com foco especial nas empresas que atuam no setor de ouro e joias. Essas iniciativas visam fortalecer a capacidade do setor privado de se adaptar às mudanças e garantir o fluxo contínuo das atividades empresariais.

O presidente e CEO da Dubai Chambers destacou que o setor de ouro e joias é um dos pilares da economia de Dubai e continua sendo uma prioridade nos esforços para aumentar a competitividade empresarial e reforçar a posição do emirado como um dos principais polos globais de comércio e fabricação de ouro. "Estamos comprometidos em desenvolver um ecossistema integrado que apoie o fluxo eficiente e contínuo das atividades comerciais e operacionais, por meio de parcerias sólidas entre os setores público e privado e de estreita coordenação com todas as partes interessadas”, acrescentou Lootah.

A mesa-redonda abordou os desdobramentos mais recentes que afetam o setor de ouro e joias, com os participantes destacando a importância do apoio governamental para fortalecer a preparação das empresas e a resiliência operacional. Esse apoio desempenha papel essencial para garantir continuidade, manter eficiência e permitir que as empresas respondam de forma eficaz às mudanças.

A sessão também discutiu formas de aprimorar os modelos operacionais, melhorar o desempenho e fortalecer a capacidade de adaptação do setor, apoiando o crescimento sustentável e reforçando sua competitividade nos níveis regional e global.

O encontro faz parte de uma série mais ampla de iniciativas organizadas pela câmara com grupos empresariais e conselhos de negócios para acompanhar a evolução do ambiente de negócios, identificar oportunidades emergentes e ampliar o apoio aos diversos setores diante das mudanças globais.