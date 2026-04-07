Bahrein intercepta 188 mísseis e 477 drones desde o início dos ataques iranianos

MANAMA, 7 de abril de 2026 (WAM) — Os sistemas de defesa aérea do Bahrein interceptaram e destruíram 188 mísseis balísticos e 477 drones direcionados ao país desde o início da agressão iraniana.

Em comunicado divulgado pela Bahrain News Agency, as autoridades afirmaram que o uso de mísseis balísticos e drones contra áreas civis e propriedades privadas constitui uma violação flagrante do direito internacional humanitário e da Carta das Nações Unidas.

“Esses ataques indiscriminados representam uma ameaça direta à paz e à segurança regional”, acrescentou o comunicado.