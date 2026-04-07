Centro Imobiliário de Abu Dhabi registra alta de 160,7% nas transações no 1º trimestre de 2026

ABU DHABI, 7 de abril de 2026 (WAM) — O Centro Imobiliário de Abu Dhabi (ADREC, na sigla em inglês), órgão regulador do setor no emirado, informou que o valor total das transações atingiu 66 bilhões de dirhams (US$ 18 bilhões), alta de 160,7%, em 13.518 negócios no primeiro trimestre de 2026, ante 25,31 bilhões de dirhams (US$ 6,9 bilhões) em 6.896 transações no mesmo período de 2025.

As vendas e compras somaram 50,97 bilhões de dirhams (US$ 13,9 bilhões) em 8.940 transações, com aumento de 228,6% em valor e de 134% em volume na comparação ao primeiro trimestre de 2025.

As operações de hipoteca alcançaram 15,03 bilhões de dirhams (US$ 4,1 bilhões) em 4.578 transações, alta de 53,4% em valor e de 48,8% em volume.

A Ilha Hudayriyat liderou em volume financeiro, com cerca de 11,97 bilhões de dirhams (US$ 3,3 bilhões), seguida pela Ilha Reem, com 9,45 bilhões de dirhams (US$ 2,6 bilhões), e pela Ilha Saadiyat, com 8,8 bilhões de dirhams (US$ 2,4 bilhões). A Ilha Yas registrou transações superiores a 5,5 bilhões de dirhams (US$ 1,5 bilhão).

O diretor-geral do ADREC, Rashed Al Omaira, destacou que o desempenho deste trimestre reflete a confiança que Abu Dhabi continua a atrair de investidores locais e internacionais. "O nível recorde de atividade não indica apenas demanda, mas também um mercado mais disciplinado, com foco claro em investimentos de longo prazo.”

Segundo ele, o papel do ADREC é garantir que esse crescimento seja sustentado por supervisão consistente e por um arcabouço regulatório que preserve a confiança e a transparência no setor. “Não se trata de impulso de curto prazo, mas de um mercado baseado em fundamentos sólidos, que o posiciona como destino confiável para investimentos”, afirmou.

Os indicadores de mercado apontam para demanda forte e sustentada, com crescimento contínuo da atividade de locação até março. O índice de preços de contratos renovados de aluguel registrou alta anual de 16% em relação a março de 2025, indicando demanda contínua de usuários finais e investidores.

Embora a demanda siga acima da oferta, o mercado conta com uma carteira crescente de projetos, com 16 novos empreendimentos registrados no trimestre, alta de 60% na comparação anual.

A oferta residencial em Abu Dhabi deve aumentar em 10.272 unidades em 2026, passando de 314.976 para 325.248, crescimento de 3,3%. A expansão deve continuar em 2027, indicando um mercado que segue crescendo com base sólida.

O relatório também destaca forte avanço do investimento estrangeiro direto, com aportes de pessoas físicas totalizando 8,27 bilhões de dirhams (US$ 2,25 bilhões), alta de 423% em relação ao primeiro trimestre de 2025, equivalente ao total registrado em todo o ano passado.

Investidores de 99 nacionalidades participaram das operações. No mesmo período de 2025, o número foi de 68.

As zonas de investimento concentraram cerca de 84% do valor total, superando 36,4 bilhões de dirhams (US$ 9,9 bilhões) de um total de 43,59 bilhões de dirhams (US$ 11,9 bilhões), alta de 242% na comparação anual. Entre os principais mercados estão Reino Unido, Índia, Rússia, China, Jordânia, França e Egito.