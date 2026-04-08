Kuwait condena invasão e atos de sabotagem contra consulado em Basra

KUWAIT, 8 de abril de 2026 (WAM) — O Kuwait condenou na terça-feira (07/04), nos termos mais firmes, a invasão e os atos de sabotagem contra o consulado do país na cidade de Basra, no Iraque, além das agressões flagrantes às instalações diplomáticas, classificadas como uma violação grave e inaceitável das normas e convenções diplomáticas.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do Kuwait afirmou que esses atos representam uma violação séria e clara dos compromissos internacionais do Iraque, especialmente da Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963, em particular o artigo 31, que obriga o país anfitrião a proteger integralmente as instalações consulares.

O Kuwait responsabilizou o governo iraquiano de forma plena e direta pelo ataque e por qualquer falha na adoção das medidas necessárias para proteger missões diplomáticas e consulares em seu território.

O ministério pediu às autoridades do Iraque que adotem medidas imediatas e firmes para responsabilizar todos os envolvidos nesses atos criminosos, evitar sua repetição e reforçar a proteção de todas as missões diplomáticas do Kuwait no país.

O governo destacou que o Kuwait não é parte de nenhum conflito regional ou internacional e não permitirá que seu território seja usado para atacar qualquer país, em linha com sua política externa baseada na moderação e na neutralidade positiva, além do compromisso com o direito internacional e os princípios de boa vizinhança.

O comunicado alertou que a continuidade dessas violações pode afetar negativamente as relações bilaterais e comprometer a confiança mútua entre os dois países.

O ministério afirmou ainda que o Kuwait acompanhará o caso de perto e não hesitará em adotar todas as medidas necessárias para proteger seus interesses e suas missões diplomáticas, em conformidade com o direito internacional.