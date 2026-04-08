Trump concorda com cessar-fogo de duas semanas com o Irã condicionado à abertura do Estreito de Ormuz

WASHINGTON, 8 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, poucas horas antes de seu prazo, que concordou em suspender os bombardeios contra o Irã por duas semanas ao aceitar uma proposta de trégua de 14 dias apresentada por mediadores do conflito.

Trump disse que conversou com líderes do Paquistão, que atua como mediador entre Washington e Teerã e havia solicitado um cessar-fogo de duas semanas.

“Com base nas conversas com o primeiro-ministro Shehbaz Sharif e com o marechal de campo Asim Munir, do Paquistão, e diante do pedido para que eu suspenda a força destrutiva que seria empregada esta noite contra o Irã, e condicionado à República Islâmica do Irã concordar com a abertura COMPLETA, IMEDIATA e SEGURA do Estreito de Ormuz, concordo em suspender os bombardeios e ataques contra o Irã por um período de duas semanas”, escreveu Trump nas redes sociais.

Trump acrescentou: “Este será um cessar-fogo de dois lados. A razão para isso é que já cumprimos e superamos todos os objetivos militares e estamos muito avançados em um acordo definitivo para uma paz de longo prazo com o Irã e para a paz no Oriente Médio. Recebemos uma proposta de 10 pontos do Irã e acreditamos que ela constitui uma base viável para negociação. Quase todos os pontos de divergência anteriores já foram acordados entre os Estados Unidos e o Irã, mas o período de duas semanas permitirá que o acordo seja finalizado e concluído.”