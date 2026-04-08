Secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo condena fracasso do Conselho de Segurança da ONU sobre navegação no Estreito de Ormuz

RIAD, 8 de abril de 2026 (WAM) — O secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, expressou sua profunda condenação e forte denúncia ao fracasso do Conselho de Segurança das Nações Unidas em aprovar um projeto de resolução que buscava o fim imediato das ameaças à liberdade de navegação e à segurança do comércio global no Estreito de Ormuz.

Albudaiwi afirmou que a não aprovação do projeto contribui diretamente para incentivar e sustentar as agressões iranianas contra a liberdade de navegação e a segurança das embarcações. Segundo ele, isso constitui uma violação flagrante do direito internacional e representa uma ameaça séria à estabilidade econômica global.

O secretário-geral destacou ainda que o Estreito de Ormuz deve permanecer uma rota marítima internacional aberta e segura, livre de quaisquer ameaças ou restrições. “Qualquer tentativa de impor uma situação de fato pela força ou de explorar o estreito como instrumento de pressão política constitui um comportamento rejeitado e condenado tanto regional quanto internacionalmente”, afirmou.

Albudaiwi também expressou apreço pelos esforços do Bahrein no Conselho de Segurança e pelas iniciativas diplomáticas adotadas ao apresentar o projeto de resolução para enfrentar essas ameaças. Ele elogiou o apoio dos países do CCG e de nações amigas a essas iniciativas, incluindo a ampla maioria dos membros do Conselho de Segurança.

“Os países do CCG continuarão a coordenar suas posições e ações de forma coletiva e firme para apoiar os esforços internacionais voltados à segurança do Estreito de Ormuz e à garantia da liberdade de navegação”, afirmou Albudaiwi, acrescentando: “O objetivo final é restaurar a saúde da economia global e preservar os interesses vitais dos povos da região e do mundo que dependem dessa via marítima internacional estratégica.”